Jimmy Kimmel è scoppiato in lacrime durante il suo 'Jimmy Kimmel Live', parlando dell’uccisione dell’infermiere Alex Pretti da parte degli agenti dell’ICE a Minneapolis. "Stiamo assistendo a un’atrocità dopo l’altra, commesse da questa banda di scagnozzi mal addestrati, guidati in modo vergognoso, mascherati e violenti. Compiono atti ignobili, crudeli e persino criminali. È disgustoso e frustrante guardare quello che sta accadendo", ha detto il conduttore nel suo monologo.

Kimmel ha poi sostenuto che vedere "i nostri concittadini americani giustiziati dall’ICE" dovrebbe essere un campanello d’allarme per chi ha votato per il presidente Trump. "È questa la legge e l’ordine per cui avete votato? Dove sono le voci ragionevoli della destra? Abbiamo bisogno che alcune persone perbene, a destra, mostrino un po’ di coraggio e di buon senso", ha aggiunto. "Ogni giorno ormai è un incubo".

Gli eventi di Minneapolis hanno colpito Kimmel anche sul piano personale, dato che lui e sua moglie hanno dei familiari in città. "Hanno paura di portare i figli a scuola. Hanno paura di andare al lavoro", ha raccontato. "Posso solo immaginare come si sentano le persone che non sono bianche".