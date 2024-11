La principessa Kate ha mandato un potente messaggio di sostegno ai suoi connazionali con problemi di dipendenze, sottolineando l'importanza dell'amore e dell'empatia verso chi è sofferente. La 42enne principessa del Galles ha espresso il proprio pensiero alla vigilia della Settimana della sensibilizzazione sulle dipendenze, che inizia domani. “La dipendenza non è una scelta” - ha affermato - spiegando che si tratta di una grave condizione di salute mentale “che può colpire chiunque di noi”. Tuttavia, “agendo con umiltà e compassione possiamo tutti fare la differenza e sostenere chi soffre”.

Kate è patrocinatrice di The Forward Trust, un ente di beneficenza che aiuta le persone che fanno abuso di droghe, alcol e altre sostanze. “Per troppo tempo molti hanno sofferto in silenzio, nutrendo sentimenti di vergogna e di colpa per la loro condizione, nonostante la loro vulnerabilità - ha scritto - Chiunque soffra di dipendenza è un altro essere umano, con una propria storia che molti di noi non capiscono o non vedono”.

Per l'occasione, ha voluto mettere in risalto l'importanza dei piccoli gesti di gentilezza. “Non spetta a noi giudicare o criticare, ma dobbiamo prenderci il tempo di sederci al fianco di qualcuno, imparando i valori dell'amore e dell'empatia - ha continuato Kate - Essere una spalla su cui piangere o un orecchio per ascoltare, questi semplici atti di gentilezza sono cruciali per abbattere le incomprensioni che molti affrontano”.