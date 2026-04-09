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Kazakistan, Astana ospiterà in autunno festival cinema creato con Ia

Kazakistan, Astana ospiterà in autunno festival cinema creato con Ia
09 aprile 2026 | 16.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Questo autunno Astana, capitale del Kazakistan, ospiterà l'Ai Film Festival 2026, uno dei primi festival internazionali dedicati ai film realizzati con tecnologie di intelligenza artificiale, riporta Qazinform News Agency. L’evento riunirà registi, creatori digitali, rappresentanti di aziende tecnologiche, esperti del settore e investitori, proponendosi come una piattaforma per sviluppare progetti all’intersezione tra cinema e tecnologie Ia.

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Il cuore del festival sarà un concorso internazionale di cortometraggi, aperto a creatori provenienti da tutto il mondo. Il programma includerà inoltre una conferenza dedicata ai contenuti guidati dall’intelligenza artificiale, sessioni di pitching per registi e produttori, oltre a proiezioni e panel con esperti internazionali.

Il festival coprirà l’intero ciclo di creazione dei contenuti, dallo sviluppo del concept fino alla produzione finale, con particolare attenzione ai formati emergenti, inclusi i progetti ibridi. L’Astana Ai Film Festival è destinato a diventare una piattaforma chiave per lo scambio professionale e per lo sviluppo di nuove direzioni nell’industria dei contenuti digitali. In precedenza, Qazinform aveva riferito che nella città di Kaskelen, nella regione di Almaty, sono previste le riprese di Armour of God 4, con la partecipazione di Jackie Chan.

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intelligenza artificiale festival cinema Astana Ai Film Festival Kazakistan cinema e tecnologie Ia
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