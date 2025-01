"Non sono contro i vaccini". Robert F. Kennedy Jr, scelto dal presidente Donald Trump come segretario alla Salute, si esprime così nell'audizione di conferma al Senato. In passato, il 71enne figlio di Bob Kennedy ha collegato i vaccini all'autismo. Nell'audizione, citando un suo libro scritto nel 2014, Kennedy ha detto: "La prima riga è: non sono anti-vaccini, e l'ultima riga è: non sono anti-vaccini". L'audizione, nelle fasi iniziali, è stata interrotta per due volte dalle proteste di due donne che hanno accusato Kennedy per le posizioni no-vax.

Kennedy è stato protagonista di uno scambio serrato con il senatore democratico Ron Wyden, che ha ricordato il viaggio del segretario in pectore alle Samoa: nell'arcipelago, dove Kennedy ha esposto le proprie posizioni, si è sviluppata una devastante epidemia di morbillo. "Io ovviamente non c'entro niente", ha detto.

A gamba tesa anche la senatrice democratica Maggie Hassan: "E' un rischio troppo alto, non c'è motivo per cui dovremmo credere che lei abbia modificato le posizioni contro i vaccini assunte negli ultimi 25 anni".

Illustrando il suo piano per utilizzare i programmi di aiuto federale per promuovere l'alimentazione sana nelle famiglie e nelle scuole americane, Kennedy ha fatto una battuta sul presidente americano, che ha definito il suo "boss".

"Non voglio togliere il cibo a nessuno - ha assicurato Kennedy - Se vi piacciono i cheeseburger di McDonald's, che il mio boss adora, dovreste poterli avere". Dopo la risata collettiva da parte dell'aula gremita, Kennedy ha aggiunto: "Ma dovreste sapere quali sono gli impatti sulla vostra famiglia e sulla vostra salute".