L'eredità di Sabine Weyand: successi commerciali Ue e lo scontro con von der Leyen

La direttrice generale al Commercio della Commissione Europea, Sabine Weyand, rivendica, in audizione alla commissione Inta del Parlamento, i successi riportati dall'Ue sul piano commerciale negli ultimi anni. "La rete più vasta di accordi commerciali - dice a Bruxelles - non è quella della Cina, né quella degli Usa. E' la nostra, e sta crescendo. Non è una questione di quantità, ma anche di qualità degli accordi".

L'Unione Europea può contare, continua Weyand, su "45 accordi commerciali con 80 Paesi e partner. L'espansione del raggio commerciale e delle fonti di approvvigionamento è ancora più importante ora", in un periodo in cui a livello internazionale "vige la legge della jungla".

"Lascio questo incarico - aggiunge Weyand - con un senso di realizzazione. Non per me né per la Commissione, ma per l'Unione Europea. Non dico che sette anni siano stati un periodo lungo, perché sennò la gente dirà 'però, da quanto tempo Weyand dirige la Dg Trade'".

Weyand è stata destituita dalla guida della Dg Trade per volontà della Commissione Europea della presidente Ursula von der Leyen, che non le ha perdonato di aver detto pubblicamente ciò che tutti sanno a Bruxelles, cioè che l'Ue non ha potuto negoziare con gli Usa a Turnberry, in Scozia, perché avevano messo sul tavolo anche il destino dell'Ucraina e la difesa europea.