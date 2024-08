"Visto l'aggravarsi della situazione, invitiamo gli italiani che soggiornano temporaneamente in Libano a non recarsi assolutamente nel Sud del Paese e a rientrare in Italia con voli commerciali il più presto possibile". Lo scrive in un post su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani, condividendo il numero dell'Unità di crisi della Farnesina +390636225. Un invito che, ovviamente, si allarga anche ai turisti italiani a cui si chiede di non recarsi nel Paese.

La raccomandazione della Spagna

Anche la Spagna ha esortato i suoi connazionali a lasciare il Libano, mentre si attende l'attacco iraniano contro Israele in rappresaglia all'uccisione a Teheran di Ismail Haniyeh. "Agli spagnoli che si trovano in Libano, soprattutto se il loro soggiorno è temporaneo, si raccomanda di lasciare il Paese utilizzando i mezzi commerciali esistenti", fa sapere il ministero degli Esteri, sottolineando "il contesto generale di instabilità".

Francia: "Fate presto ad andarvene"

La Francia esorta i connazionale "a lasciare il Libano il più presto possibile". In una nota, il ministero degli Esteri di Parigi avverte: "In un contesto di sicurezza altamente instabile, richiamiamo ancora una volta l'attenzione dei cittadini francesi, in particolare di quelli di passaggio, sul fatto che sono ancora disponibili voli commerciali diretti con scalo in Francia e li invitiamo a organizzarsi fin da ora per lasciare il Libano il prima possibile".

Ministro esteri Gb: "Situazione potrebbe peggiorare rapidamente"

Solo ieri l'invito della Gran Bretagna che, con gli Stati Uniti, ha esortato i propri connazionali a lasciare immediatamente il Libano. "Le tensioni sono alte e la situazione potrebbe peggiorare rapidamente", ha affermato il ministro degli Esteri britannico, David Lammy, in una nota. "Mentre lavoriamo 24 ore su 24 per rafforzare la nostra presenza consolare in Libano, il mio messaggio ai cittadini britannici è chiaro: andatevene ora", ha aggiunto.