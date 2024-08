Tel Aviv e Washington in massima allerta per la minaccia di Teheran. Il capo del Centcom Michel Kurilla in Medio Oriente per coordinare la risposta degli alleati in caso di attacco. Aggressione con coltello a Hpolon, due morti

L'Iran e i suoi alleati potrebbero attaccare Israele già domani, lunedì 5 agosto, come rappresaglia per l'uccisione del capo militare di Hezbollah, Fuad Shukr, e del capo di Hamas, Ismail Haniyeh, avvenuta la scorsa settimana. E' quanto scrive il sito di notizie Axios, citando funzionari di Washington e Gerusalemme.

Ieri nella regione è arrivato il capo del comando centrale americano (Centcom), il generale Michael Kurilla, per coordinare la risposta degli alleati in difesa di Israele in caso di attacco.

Venerdì il Pentagono ha dichiarato che avrebbe trasferito uno squadrone di caccia in Medio Oriente e mantenuto una portaerei nella regione, rafforzando la presenza militare per contribuire a difendere Israele e a salvaguardare le truppe americane.

Hezbollah: "Lanciati decine di razzi su Israele

Intanto nella notte Hezbollah ha lanciato circa 30 razzi dal Libano verso la Galilea Panhandle nella tarda serata di ieri, in risposta agli attacchi israeliani a Kfar Kela e Deir Siriane in Libano, che hanno causato il ferimento di civili. Lo hanno riferito fonti delle Forze di difesa israeliane, secondo cui la maggior parte dei razzi sono stati intercettati dal sistema di difesa Iron Dome, a parte uno caduto sulla comunità di Beit Hillel e alcuni in zone aperte.Non ci sono stati feriti nell'attacco.

In risposta i caccia israeliani hanno colpito il lanciarazzi usato nell'attacco, partito da Marjayoun, nel sud del Libano, oltre ad altre infrastrutture degli Hezbollah.

Attacco con coltello a Holon, due morti

Due persone sono morte in un attacco con coltello a Holon, a sud di Tel Aviv. Dopo la donna di 66, è morto anche un uomo sulla settantina ferito gravemente da un palestinese che aveva colpito in tre diversi punti della città prima di essere abbattuto dalla polizia israeliana. Altri due uomini sono stati feriti e sono ricoverati in ospedale.

Francia invita connazionali a lasciare il Libano "il prima possibile"

La Francia esorta i connazionale "a lasciare il Libano il più presto possibile". In una nota, il ministero degli Esteri di Parigi avverte: "In un contesto di sicurezza altamente instabile, richiamiamo ancora una volta l'attenzione dei cittadini francesi, in particolare di quelli di passaggio, sul fatto che sono ancora disponibili voli commerciali diretti con scalo in Francia e li invitiamo a organizzarsi fin da ora per lasciare il Libano il prima possibile".