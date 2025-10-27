circle x black
Lituania ha chiuso la frontiera con la Bielorussia

Confini chiusi "per un periodo indefinito" dopo la violazione dello spazio aereo

Polizia lituana - (Ipa)
27 ottobre 2025 | 09.01
Redazione Adnkronos
La Lituania ha chiuso il suo confine con la Bielorussia a tempo indeterminato dopo che alcuni palloni aerostatici hanno violato lo spazio aereo lituano per la terza notte consecutiva. Lo ha annunciato il Centro nazionale di gestione delle crisi della Lituania affermando che i valichi di frontiera con la Bielorussia sono stati chiusi "per un periodo indefinito". La Lituania condivide un confine di 680 chilometri con la Bielorussia.

