L'attacco è avvenuto a Southport, l'aggressore è stato arrestato. Due le piccole vittime, sei bimbi e due adulti feriti sono in gravi condizioni. La polizia intanto conferma che l'accoltellamento non è di natura terroristica, indagini per capire il movente. Il primo ministro britannico Starmer: "Paese sotto choc"

E' di due bambini uccisi e nove feriti il bilancio aggiornato dell'aggressione con coltello perpetrata da un 17enne contro i partecipanti a un evento di danza dedicato a Taylor Swift in un campo estivo a Southport, vicino a Liverpool in Gran Bretagna. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il capo della polizia del Merseyside Serena Kennedy. Sei dei bambini feriti e due adulti sono ricoverati in gravi condizioni, ha aggiunto.

Gli agenti sono rimasti "scioccati" quando sono arrivati sulla scena e hanno scoperto che diversi bambini erano stati sottoposti a un "feroce attacco", ha detto Kennedy. Gli adulti sono rimasti feriti mentre ''tentavano con coraggio di difendere i bambini'', ha aggiunto. ''Il movente dell'attacco resta poco chiaro'', ha sottolineato.

La polizia del Merseyside ha spiegato che l'adolescente fermato, originario del vicino villaggio di Banks, rimarrà sotto la custodia della polizia per essere interrogato. Gli agenti hanno anche confermato che gli accoltellamenti non sono considerati di natura terroristica e che non stanno cercando altre persone in relazione a quanto accaduto. "In questa fase iniziale, sono in corso le indagini per stabilire il movente di questo tragico attacco e invitiamo le persone a non fare supposizioni mentre le indagini sono in corso", ha affermato la polizia.

Cosa è successo

Testimoni oculari hanno intanto descritto la scena come un "grave incidente", con decine di poliziotti presenti sul posto. I servizi di emergenza sono stati chiamati a Hart Street per la notizia di un accoltellamento di massa intorno alle 11.50 di oggi. Diversi testimoni oculari hanno raccontato all'Echo che i bambini si stavano godendo un campo estivo di danza, un evento al The Hart Space, un centro di assistenza alla gravidanza situato al primo piano del Norwood Business Park in Hart Street, Southport, che offre lezioni di yoga prenatale e simili, nonché lezioni per neonati e bambini.

La polizia del Merseyside ha fatto sapere in precedenza di aver "arrestato un uomo e sequestrato un coltello. È stato portato in una stazione di polizia". La Nwas ha affermato di aver inviato più risorse sulla scena. "Stiamo valutando la situazione e lavorando con i partner di emergenza", conclude la nota.

Il servizio di ambulanze della regione nord-occidentale dell'Inghilterra ha sottolineato che tutti i feriti sono stati trasferiti negli ospedali più vicini. Sul luogo dell'incidente sono state inviate più di una dozzina di ambulanze.

Starmer: "Paese sotto choc"

Il Paese è "profondamente scioccato" dall'attacco, ha detto il primo ministro britannico Kier Starmer. "So di parlare a nome di tutti nel Paese quando dico che i nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alle vittime, alle loro famiglie, ai loro amici e alla comunità in generale", ha affermato.

"E' quasi impossibile immaginare il dolore e il trauma che stanno attraversando'' le famiglie delle vittime, ha aggiunto, ringraziando i servizi di emergenza che sono intervenuti nelle "circostanze più difficili".