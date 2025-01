Sono spaventose le immagini dell'enorme incendio scoppiato a Los Angeles, dove in migliaia sono stati evacuati. Il forte vento alimenta le fiamme. Sono più di 100.000 le persone senza elettricità. Dichiarato lo stato d'emergenza. Decine di migliaia di persone sono state evacuate.

Sono molti i video che mostrano quanto sta accadendo. L’area più colpita è quella di Pacific Palisades.

This is by far the craziest video from the fire in Los Angeles. This guy is filming huge walls of fire surrounding a house they're in, and there's another person and a dog. I have no idea why they didn't evacuate or what happened to them. Let's hope they're okay. #PalisadesFire pic.twitter.com/QYtsBSKvdl