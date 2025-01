"Abbiamo combattuto contro l'incendio e abbiamo perso. Ma siamo vivi". Tanner Charles è tra le migliaia di persone che hanno dovuto abbandonare la propria casa nell'area di Los Angeles per fuggire dagli incendi che stanno devastando il sud della California. Il video che Charles ha pubblicato su X è impressionante. Charles, con l'amico Orly Israel, fugge dalla casa nella zona a nord di Rustic Canyon.

Video of the moment my friend and I abandoned his house after we tried to save what we could. Please be praying for him and his family @orlylistens



Location: North of Rustic Canyon#cawx #PalisadesFire #fire #California pic.twitter.com/fie6Ywkmz3