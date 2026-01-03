circle x black
Chi è Maduro, l'attuale presidente del Venezuela e successore di Chavez

Nicolas Maduro - fotogramma/ipa
03 gennaio 2026 | 11.42
Redazione Adnkronos
Donald Trump ha annunciato oggi la cattura del presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, e della moglie a seguito dei raid condotti dagli Usa nella notte su Caracas e diverse regioni del Paese, accompagnati da forti esplosioni.

Chi è Maduro

Nicolas Maduro, 63 anni, è presidente del Venezuela dal 2013 dopo la morte di Hugo Chavez, presidente populista di sinistra e mentore di Maduro. Nel 2024 si è candidato alle elezioni per un terzo mandato ed è stato dichiarato vincitore dal governo venezuelano, anche se i leader dell'opposizione e gli osservatori internazionali hanno contestato il risultato elettorale e hanno accusato il regime di rubare voti. Gli Stati Uniti hanno riconosciuto il candidato dell'opposizione, Edmundo González, come vincitore e hanno imposto sanzioni ai funzionari elettorali per presunta manipolazione del risultato. Nonostante le proteste globali, Maduro ha prestato giuramento per il suo terzo mandato a gennaio.

I funzionari americani dell'amministrazione Trump affermano che Maduro guida il cosiddetto 'Cartello dei Soli' che inonda gli Stati Uniti di droga, ed è un presidente illegittimo. Maduro nega ogni illecito e alla fine dello scorso anno aveva detto ai suoi sostenitori: "Non riusciranno mai a distoglierci dal cammino verso la rivoluzione. Vittoria per sempre! Vittoria per sempre! Vittoria per sempre!".

Maduro ha iniziato la sua vita lavorativa come autista di autobus, poi è diventato un leader sindacale e in seguito è stato ministro degli Esteri e vicepresidente di Chavez. Ma Maduro non ha mai raggiunto la popolarità di Chavez, che era carismatico e dotato di un naturale senso della comunità.

L'economia venezuelana è crollata sotto Maduro dopo anni di cattiva gestione economica da parte di Chavez, tra cui controlli sui prezzi e sussidi che hanno prosciugato i fondi dello Stato dipendenti dal petrolio. Inoltre con il crollo dei prezzi del petrolio, le importazioni di cibo e medicinali sono diventate inaccessibili. La stampa di moneta ha causato iperinflazione, rendendo la valuta priva di valore. La corruzione e le sanzioni internazionali hanno aumentato la pressione.

Maduro ha risposto al malcontento con la repressione. Ha represso brutalmente le ripetute proteste di massa ed è stato accusato di aver truccato le elezioni del 2018 e del 2024. Più di un quarto della popolazione, circa 8 milioni di persone, è immigrata.

