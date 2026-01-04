circle x black
Cerca nel sito
 

Maduro, la foto di Trump diventa uno spot: boom vendite per la felpa

Il modello della Nike domina le ricerche su Google e va a ruba online

Maduro nella foto pubblicata da Trump
Maduro nella foto pubblicata da Trump
04 gennaio 2026 | 22.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La cattura di Nicolas Maduro diventa uno spot per ... Nike. Il presidente del Venezuela è stato arrestato nelle prime ore di sabato 3 gennaio a Caracas dagli uomini della Delta Force degli Stati Uniti. Maduro, preso nella sua residenza a Fuerte Tiuna, è stato portato via in elicottero ed è stato trasferito sulla nave Ivo Jima. A bordo, gli è stata scattata la foto che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato sui propri canali social.

Maduro, ammanettato e con gli occhi coperti da speciali occhiali, indossava una tuta grigia della Nike. L'abbigliamento del detenuto speciale è stato facilmente riconosciuto da chi ha visto la foto: lo swoosh ben visibile sui pantaloni della tuta, il design inconfondibile della felpa. Immediatamente, dopo la diffusione della foto, su google sono decollate le ricerche relative al capo d'abbgliamento. La Nike Tech - il nome del modello - è comparsa nelle ricerche come risultato della più azzeccata campagna pubblicitaria.

L'onda lunga di interesse si è trasferita quindi sugli shop online. Sul sito ufficiale della Nike in Italia, la felpa grigia - al prezzo di 119,99 euro - è il best seller: evidentemente le vendite si sono impennate e se si cerca il prodotto bisogna rassegnarsi all'esaurimento di alcune taglie. Stessa situazione, con qualche variazione sul tema, sugli shop ufficiali presenti su siti esteri.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
maduro venezuela maduro arresto maduro felpa nike
Vedi anche
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
News to go
Boom dell'e-commerce in Italia, ma i negozi non scompaiono
Crans-Montana, Tajani sul luogo della tragedia depone corona di fiori - Video
Incendio a Crans-Montana, Bertolaso: "Entro stasera 7 giovani italiani feriti a Milano" - Video
News to go
Buoni propositi di inizio anno, quali sono quelli degli italiani per il 2026
Dazi, Pechino minaccia l'export dei formaggi italiani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza