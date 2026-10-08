Una mamma disperata ha trovato un donatore... su Facebook. È successo in Galles, dove una donna di nome Karen Davey, 42 anni, si è ritrovata ad avere disperatamente bisogno di un trapianto di rene e, in preda alla disperazione, ha scritto un accorato appello su Facebook nella speranza di trovare un donatore compatibile, mentre vedeva le sue condizioni di salute peggiorare.

La donna, che abita a Rhondda Cynon Taf, cittadina a pochi chilometri da Cardiff, ha quattro figli e, proprio quando stava perdendo le speranze, ha incontrato il suo 'salvatore'. Gary Summerfield, 60 anni e di mestiere guardia giurata, era appena tornato dal turno di notte quando ha letto il post e l'ha contattata, scoprendo poi di essere compatibile e sottoponendosi lo scorso luglio all'intervento.

"Sono stata fortunata a trovare una persona come Gary. Là fuori ci sono brave persone, che vogliono aiutare il prossimo. Lui è semplicemente il mio eroe. È una persona straordinaria dentro e fuori", ha detto Davey al Mirror, "mi è piaciuto molto conoscerlo e continueremo a essere amici. La mia famiglia gli sarà per sempre grata". La donna aveva subito un infarto dieci anni fa, mentre guardava una partita di calcio di suo figlio per cui era stata costretta a un trapianto di cuore: "Sapevo già che a un certo punto avrei probabilmente avuto bisogno di un rene, perché i farmaci che assumo per il cuore sono tossici per i reni".

Proprio come temeva, tre anni fa i medici hanno scoperto che la sua funzionalità renale stava peggiorando: "Sono entrata rapidamente nel terzo stadio dell'insufficienza renale. E da lì è andato tutto gradualmente peggiorando". Tutti i suoi amici e familiari si sono sottoposti ai controlli per valutare la compatibilità con l'obiettivo di donarle un rene, ma nessuno è risultato idoneo: "È stato allora che ho lanciato l'appello su Facebook. Era una decisione importante, ma abbiamo esplorato tutte le possibilità e abbiamo pensato: 'Beh, proviamoci e vediamo cosa succede, tanto non abbiamo niente da perdere'. E in effetti diverse persone hanno risposto". Tra loro c'era Gary: "Ho sentito un desiderio irrefrenabile di aiutare lei e la sua famiglia. Ciò che mi ha colpito è che ha un'età molto simile a quella di mia figlia", ha raccontato l'uomo.

Dopo essersi consultato con i suoi cari, Gary ha deciso di avviare la procedura di donazione: "Era assolutamente certo che non si sarebbe tirato indietro in nessun momento, perché anche fino al giorno dell'operazione avrebbe potuto rinunciare in qualsiasi momento, trattandosi di un intervento importante", ha detto la donna, "mi ha rassicurato dicendo che non avrebbe cambiato idea e mi ha spiegato i motivi per cui voleva farlo".