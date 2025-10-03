circle x black
Cerca nel sito
 

Attacco alla sinagoga di Manchester, l'attentatore era in libertà vigilata per presunto stupro

L'aggressore, che aveva 35 anni, aveva anche altre condanne penali

Il luogo dell'attacco a Manchester - Afp
Il luogo dell'attacco a Manchester - Afp
03 ottobre 2025 | 19.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jihad al-Shamie, l'uomo che ieri ha sferrato l'attacco terroristico contro la sinagoga di Manchester, era in libertà vigilata per presunto stupro. Lo scrive il Guardian in esclusiva spiegando che l'uomo, di origini siriane, sarebbe dovuto comparire in tribunale per un'aggressione sessuale compiuta all'inizio di quest'anno. L'aggressore, che aveva 35 anni, aveva anche altre condanne penali per reati minori, ma non era noto agli agenti dell'antiterrorismo, come hanno spiegato le fonti citate dal Guardian.

La polizia di Manchester sta indagando se Shamie sia responsabile di una minaccia di morte inviata via mail a un ex parlamentare conservatore nel 2012. "Sono persone come te che meritano di morire", diceva ma mail firmata da qualcuno che si faceva chiamare "Jihad Alshamie".

Due persone sono rimaste uccise nell'attacco di ieri. Una delle quali, ha reso noto la polizia di Manchester, è stata uccisa dagli agenti. Secondo quanto ricostruito in una nota dal capo della polizia, sir Stephen Watson, il sospetto dell'attacco, Jihad al Shamie, non sarebbe stato in possesso di un'arma da fuoco. La ferita d'arma da fuoco che ha portato alla morte di una delle due vittime sarebbe stata "una tragica e non prevedibile conseguenza dell'azione richiesta con urgenza per fermare l'orribile attacco".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Manchester manchester sinagoga manchester attacco sinagoga sinagoga
Vedi anche
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
Gaza, a Bologna corteo e manifestazione: cori contro governo Meloni - Video
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video
Flotilla, Israele ferma Greta Thunberg: "E' sana e salva" - Video
Flotilla, il video da nave Alma: "Arrivano soldati israeliani"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza