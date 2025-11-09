circle x black
Cerca nel sito
 

Orrore nel Mali, tiktoker di 19 anni uccisa da jihadisti in pubblico

Mariam Cissé è stata portata dai miliziani in una piazza e fucilata, ha riferito il fratello

Polizia nel Mali (Afp)
Polizia nel Mali (Afp)
09 novembre 2025 | 22.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una giovane tiktoker maliana, Mariam Cissé, è stata rapita giovedì e uccisa in pubblico il giorno successivo nella città di Tonka, nel nord del Mali, da jihadisti che la accusavano di fornire informazioni all'esercito. Lo hanno riferito fonti locali, familiari e della sicurezza.

La ragazza, appena 19enne, era seguita da oltre 90mila persone su TikTok per i suoi video che raccontavano la vita quotidiana nella regione di Timbuctu. Secondo il fratello, Mariam è stata portata dai miliziani in una piazza e fucilata davanti agli abitanti della città.

L'omicidio ha suscitato sdegno in tutto il Paese, governato da una giunta militare e da anni in preda a un conflitto contro i gruppi jihadisti affiliati ad Al-Qaeda e allo Stato Islamico. Nelle ultime settimane i miliziani del Jnim hanno imposto un blocco ai rifornimenti di carburante, aggravando ulteriormente la crisi economica e umanitaria che colpisce il Mali.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mali tiktoker uccisa mariam cissé mariam cissé tiktok mariam cissé uccisa mali
Vedi anche
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza