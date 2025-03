Stessa sentenza per otto eurodeputati. Il tribunale di Parigi ha stimato che il danno complessivo sia stato di 2,9 milioni di euro, di cui 474mila euro usati da Le Pen per i posti di quattro assistenti parlamentari

Marine Le Pen e otto eurodeputati sono stati giudicati colpevoli di appropriazione indebita di fondi pubblici. Lo rende noto il tribunale di Parigi dove oggi si sta svolgendo l'udienza nei confronti di Le Pen e di altri 23 esponenti del Rassemblement National. Le condanne saranno descritte singolarmente, ma non sono ancora note.

Anche i dodici assistenti processati insieme a loro sono stati giudicati colpevoli di ricettazione. Il tribunale di Parigi ha stimato che il danno complessivo sia stato di 2,9 milioni di euro, in quanto il Parlamento europeo "si è fatto carico di persone che in realtà lavoravano per il partito di estrema destra" francese. Il presidente del tribunale ha precisato che l'importo delle appropriazioni indebite di cui è accusata Marine Le Pen ammonta a 474.000 euro, per i posti di quattro assistenti parlamentari. "Marine Le Pen è ritenuta colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici per un importo di 474.000 euro ", ha dichiarato il presidente.