circle x black
Cerca nel sito
 

Ereditiera 30enne muore per una puntura di insetto, era stata dimessa da due ospedali

Marissa Laimou trovata senza vita nel suo letto: la famiglia minaccia di intraprendere un'azione legale per “negligenza medica”

Un'ambulanza inglese - (Ipa)
Un'ambulanza inglese - (Ipa)
19 settembre 2025 | 11.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una potente famiglia greca accusa il Servizio sanitario nazionale britannico (NHS) di aver lasciato morire un'ereditiera sotto la propria responsabilità dopo che era stata morsa da un insetto, secondo quanto rivelato dal Daily Mail.

Marissa Laimou, 30 anni, è stata tragicamente trovata morta nel suo letto da una domestica nella casa in cui viveva con i genitori nell'esclusivo quartiere di Knightsbridge, nel centro di Londra, l'11 settembre. La donna, conosciuta anche come Lemos, aveva sconfitto un cancro al seno e una malattia del sangue estremamente rara nei mesi precedenti la sua morte.

Nei giorni precedenti alla sua morte, la sua famiglia afferma che la 30enne aveva espresso grandi preoccupazioni per la sua salute in due rinomati ospedali londinesi - compreso quello in cui era stata trasportata d'urgenza in ambulanza - ma i medici alla fine avevano deciso di dimetterla.

La ricca famiglia Laimou, una delle più grandi dinastie dell'industria navale greca, sta ora pianificando di intraprendere un'azione legale, come ha confermato un parente al Daily Mail, aggiungendo: "Ovviamente li denunceranno. Si tratta di negligenza al 100%. Marissa non c'è più a causa loro. Non sarebbe stato difficile tenerla in ospedale per una notte. Avrebbero potuto monitorarla, somministrarle antibiotici, l'avrebbero salvata. È andata nel posto giusto per curarsi. Non avrebbero dovuto lasciarla andare". “Marissa era stata salvata dal cancro e ora è successo questo. Ha perso la vita in poche ore. Nessuna madre dovrebbe seppellire la propria bambina”, ha sottolineato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
gb news ereditiera morta puntura insetto Marissa Laimou ereditiera morta morta Marissa Laimou
Vedi anche
News to go
Giustizia, via libera della Camera alla riforma
Eurogruppo e Ecofin a Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
Auto e box come caveau della droga, la scoperta a Roma - Video
Pino Daniele, al via l'omaggio di Napoli con Mannoia, Sangiorgi ed Emma - Video
Trump ci ricasca: "Albania era in guerra contro Azerbaigian" - Video
Schifone (FdI) su ddl delega riforma forense: "Sostegno a giovani e donne"
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video
Regionali Marche, a Pesaro il comizio di Schlein e Bonaccini per Ricci - Videonews della nostra inviata
News to go
Inflazione in lieve calo, ma cresce il carrello della spesa
News to go
Commercio estero, cresce export a luglio
News to go
Gaza City sotto attacco di Israele, news di oggi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza