Marocco, crollano 2 edifici di quattro piani a Fes: 22 morti tra cui bambini

Avviata un'indagine giudiziaria per determinare le cause del crollo

La zona dove è avvenuto il crollo a Fes
10 dicembre 2025 | 10.32
Redazione Adnkronos
E' salito ad almeno 22 morti, tra cui bambini, il bilancio del crollo di due edifici di quattro piani ciascuno a Fes, nel nord est del Marocco. Lo rende noto l'agenzia di stampa marocchina Map spiegando che "altre 16 persone sono rimaste ferite" e che "le operazioni di ricerca sono ancora in corso per cercare di salvare persone che potrebbero essere rimaste intrappolate sotto le macerie". I due edifici erano abitati da otto famiglie.

I soccorritori continuano a scavare a mani nude tra le macerie per estrarre i sopravvissuti. Le autorità marocchine hanno avviato un'indagine giudiziaria per determinare le cause del crollo e valutare se abbiano avuto un ruolo negligenze strutturali, violazioni edilizie o carenze amministrative.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Fes Marocco Marocco news palazzi crollati esteri news morti Fes
