Il post della duchessa del Sussex per il compleanno della bimba

Una foto in bianco e nero, che ritrae la duchessa del Sussex Meghan Markle abbracciata alla figlia Lilibet, i capelli scompigliati dal vento e il mare sulle sfondo. E poi una seconda fotografia, dove Meghan tiene in braccio Lilibet neonata. Così su Instagram la duchessa del Sussex ha voluto augurare "Buon compleanno alla nostra bellissima bambina!'', nel giorno in cui Lilibet compie quattro anni.

"Quattro anni fa, oggi, è entrata nelle nostre vite, e ogni giorno è più luminoso e migliore grazie a lei. Grazie a tutti coloro che le hanno dimostrato amore e celebrato il suo giorno speciale!", ha scritto Meghan.

Il mese scorso Meghan ha parlato delle sfide che comporta trovare un equilibrio tra il ruolo di imprenditrice e quello di madre. Insieme al principe Harry, nel 2020 la duchessa si è ritirata dai suoi incarichi della famiglia reale, prima di iniziare una nuova vita negli Stati Uniti. Harry e Meghan hanno scelto di chiamare la figlia Lilibet per rendere omaggio alla bisnonna, la Regina Elisabetta II, il cui soprannone era una combinazione di "Lily", che significa giglio, e "Beth", forma abbreviata di Elizabeth.