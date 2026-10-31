circle x black
Cerca nel sito
 

"Riviste pedopornografiche in un deposito affittato dal padre di Meghan": la scoperta choc del Daily Mail

"Oltre al materiale illecito sono stati trovati ricordi di famiglia, fotografie e lettere" scrive il quotidiano britannico

Meghan Markle - (Fotogramma/Ipa)
Meghan Markle - (Fotogramma/Ipa)
Segui Adnkronos su Google
31 ottobre 2026 | 15.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Del materiale pedopornografico sarebbe stato trovato all'interno di un deposito,affittato da Thomas Markle, il padre della duchessa del Sussex, Meghan Markle. E' quanto sostiene il 'Daily Mail' che ha rinvenuto questo deposito dopo essersi recato a Rosarito Beach, in Messico, per indagare sul passato di Thomas Markle in quella località. La testata britannica sostiene che Markle aveva preso in affitto quel deposito prima di abbandonarlo successivamente.

Alcune ricevute, visionate dal 'Daily Mail', confermerebbero "che l'uomo aveva affittato lo spazio – di circa 1,5 per 3 metri – nel 2017, sei anni dopo il suo trasferimento a Rosarito, a circa 16 chilometri dal confine con gli Stati Uniti. Al nostro inviato è stato consentito l'accesso al deposito dopo che Markle – secondo quanto riferito al Daily Mail – ha smesso di pagare il canone di locazione negli ultimi due anni. Oltre al materiale illecito, che include riviste pubblicate in Asia contenenti materiale pedopornografico, sono stati rinvenuti ricordi di famiglia, fotografie e lettere".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Fondi pensione e previdenza complementare, arriva l'erogazione frazionata
News to go
Papa torna in America Latina, viaggio confermato per Leone XIV
Elicottero caduto in Bosnia, Meloni rende omaggio ai quattro militari italiani - Video
Cortei Napoli, manifestanti offrono cornetti e sfogliatelle ai poliziotti: "Ci tutelano" - Video
Cortei Milano, la 'generazione maranza' blocca la tangenziale Est - Videonews della nostra inviata
Risiko bancario, Messina (IntesaSP): "Totale garanzia su occupazione e giovani"
Manovra 2027, arrivano anche le targhe personalizzate - Video
Manovra, Carta del Docente diventa Carta dei Servizi: cosa cambia - Video
Il vino italiano rilancia la sfida negli Stati Uniti - Video
Cortei a Napoli, manifestanti bruciano carro armato di carta - Video
Cortei a Milano, manifestanti bloccano tangenziale e spunta lo striscione 'Gen Maranza' - Video
Risparmio: italiani ancora più prudenti, pensione e cure mediche la priorità - Videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza