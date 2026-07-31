Migranti Ceuta: Coreper discute la grave situazione al confine Ue

Il Coreper, il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l'Ue, si riunirà lunedì prossimo a Bruxelles per valutare la situazione a Ceuta, exclave spagnola sulla costa nordafricana dove si sta sviluppando una grave crisi migratoria. Lo rende noto un portavoce della presidenza di turno irlandese del Consiglio Ue .

Il ministro irlandese della Giustizia, degli Affari Interni e dell'Immigrazione, Jim O'Callaghan, ha contattato questo pomeriggio il ministro spagnolo Fernando Grande-Marlaska, "esprimendo la solidarietà della presidenza irlandese agli sforzi compiuti da Spagna e dall'Unione Europea per contrastare l'ondata di arrivi dal Marocco a Ceuta. Questo fa seguito ai continui contatti tra la presidenza irlandese, gli Stati membri e le istituzioni dell'Ue nelle ultime 24 ore".

È stato confermato, continua il portavoce, che "oltre 37.500 persone sono già rientrate volontariamente in Marocco e che non vi sono ulteriori spostamenti da Ceuta verso il continente europeo o altri Stati membri. Purtroppo, molte persone sono morte nel tentativo di attraversare il mare di Ceuta".

La presidenza irlandese convocherà domani una riunione del meccanismo integrato di risposta alle crisi politiche (Icpr), attivato in relazione alla migrazione dal 2015.

Questa riunione "offrirà agli esperti degli Stati membri l'opportunità di discutere i flussi migratori verso Ceuta degli ultimi due giorni, il numero di persone rientrate oggi in Marocco, il sostegno fornito dall'Ue alla Spagna nella gestione di questa situazione e l'impegno diplomatico con il Marocco".

Lunedì prossimo si terrà anche una riunione del Coreper per valutare gli sviluppi e facilitare il coordinamento. La presidenza irlandese "continuerà a monitorare la situazione e rimarrà in stretto contatto con tutti gli Stati membri".