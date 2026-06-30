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Migranti: Germania prima in Ue per rimpatri nel primo trimestre 2026

Nel primo trimestre 2026, la Germania guida l'Ue per numero di rimpatri di migranti extra-Ue (7.300), seguita dalla Francia, secondo i dati Eurostat.

Papa Leone XIV incontra le organizzazioni che lavorano con i migranti a Tenerife - Fotogramma/Ipa
Papa Leone XIV incontra le organizzazioni che lavorano con i migranti a Tenerife - Fotogramma/Ipa
30 giugno 2026 | 16.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Germania ha rimpatriato nel primo trimestre del 2026 il maggior numero di cittadini di Paesi extra Ue tra gli Stati membri dell'Unione, circa 7.300 persone. E' quanto emerge dai dati pubblicati oggi da Eurostat.

Il secondo Paese per numero di migranti rimpatriati è la Francia, con 3.775, seguita da Polonia (2.660), Svezia (2.485), Cipro (1.960), Italia (1.900), Croazia (1.800), Austria (1.720) e via via gli altri Paesi Ue, fino al Lussemburgo e alla Slovacchia, che ne hanno rimpatriati 105 a testa.

Sono più alti i numeri dei cittadini extra Ue ai quali è stato dato ordine di lasciare il territorio nazionale: la prima è la Francia, con 34.880 casi, seguita dalla Germania con 10.360; l'Italia ha emesso 4.900 fogli di via ed è in sesta posizione.

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migranti Germania Ue rimpatri migranti Ue
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