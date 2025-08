A bordo dell'imbarcazione c'erano 157 persone, 32 sono state tratte in salvo

E' di almeno 76 morti il bilancio del naufragio di un'imbarcazione con a bordo migranti avvenuto al largo della costa di Abyan, nel sud dello Yemen. Lo riferiscono funzionari della sicurezza yemenita all'Afp, spiegando che decine di persone risultano ancora disperse e 32 sono state tratte in salvo. L'agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni, l'Oim, ha dichiarato che a bordo dell'imbarcazione naufragata c'erano 157 persone. Alcune delle persone tratte in salvo sono state trasferite ad Aden, nello Yemen, vicino ad Abyan, ha affermato un funzionario della sicurezza.