Milano-Cortina, fonti ambasciata Usa: "Ice non svolge operazioni anti-immigrazione in Paesi stranieri"

Le operazioni di sicurezza restano sotto l'autorità italiana

Ambasciata Usa a Roma (Fotogramma/Ipa)
26 gennaio 2026 | 20.50
Redazione Adnkronos
Il Servizio di Sicurezza Diplomatica del Dipartimento di Stato americano svolge un ruolo guida in materia di sicurezza degli Stati Uniti ai Giochi Olimpici Invernali Milano–Cortina 2026. E' quanto si apprende da fonti dell'Ambasciata Usa a Roma, secondo cui, come in precedenti eventi olimpici, diverse agenzie federali supportano il Servizio di Sicurezza Diplomatica, tra cui Homeland Security Investigations, la componente investigativa dell’Ice.

Come ha osservato il Dipartimento per la Sicurezza Interna, fanno sapere le stesse fonti, “ovviamente l’Ice non svolge operazioni di controllo dell’immigrazione in Paesi stranieri. In occasione delle Olimpiadi, l’Homeland Security Investigations dell’Ice supporta il Servizio di Sicurezza Diplomatica del Dipartimento di Stato americano e il Paese ospitante nel processo di verifica e mitigazione dei rischi provenienti da organizzazioni criminali transnazionali. Tutte le operazioni di sicurezza restano sotto l’autorità italiana”.

Milano Cortina 2026 milano cortina ice milano cortina olimpiadi ice ice italia oggi
