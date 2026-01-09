circle x black
Minneapolis, il nuovo video. Vance: "L'agente è stato investito e ha sparato"

Nuove immagini che mostrano l'uccisione di Renee Good a Minneapolis dalla prospettiva di un agente delle forze dell'ordine

09 gennaio 2026 | 23.47
Redazione Adnkronos
Il vicepresidente degli Stati Uniti Jd Vance e la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt hanno diffuso un video che presto è diventato virale e che mostra l'uccisione di Renee Good a Minneapolis ma dalla prospettiva di un agente delle forze dell'ordine. Il video che gira è quello di Alpha News e mostra l'agente che viene colpito dalla macchina di Renee Good.

"Guardate questo" video, "per quanto sia difficile. A molti di voi è stato detto che questo agente delle forze dell'ordine non è stato investito da un'auto, non è stato molestato e ha ucciso una donna innocente. La realtà è che la sua vita era in pericolo e ha sparato per legittima difesa", scrive su 'X' Jd Vance.

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt sottolinea sempre su 'X' che "i media hanno diffamato un agente dell'Ice che si è difeso perché rischiava di essere investito da manifestanti di sinistra organizzati che stavano ostacolando un'operazione attiva delle forze dell'ordine. Il motivo per cui la fiducia nei media è ai minimi storici è perché mentono intenzionalmente al pubblico per promuovere la narrativa dei Democratici. È esattamente quello che hanno fatto in questo caso in Minnesota", scrive Leavitt rinviando al video. "Wow" è il commento del proprietario di Tesla e Space X Elon Musk sempre su 'X'.

