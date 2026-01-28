circle x black
Cerca nel sito
 

Minnesota, giudice blocca l'espulsione del bimbo di 5 anni fermato dall'Ice

Secondo la decisione del magistrato gli agenti federali "non potranno trasferire i ricorrenti fuori da questo distretto giudiziario mentre il contenzioso è in atto e fino a nuovo ordine"

Agenti Ice - Ipa
Agenti Ice - Ipa
28 gennaio 2026 | 18.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un giudice negli Stati Uniti ha bloccato l'espulsione del bambino di cinque anni fermato nel Minnesota in una operazione dell'Ice contro il padre, a testimonianza, insieme alle uccisioni di Renée Good e Alex Pretti, del livello raggiunto dello scontro in atto a Minneapolis.

"Un qualsiasi provvedimento di espulsione o trasferimento dei ricorrenti Andrian Conejo Arias e di L.C.R., come è stato identificato il minorenne, è sospesa con effetto immediato, fino a nuovo ordine, da questo tribunale", rende noto Cnn, citando il pronunciamento.

Gli agenti federali "non potranno trasferire i ricorrenti fuori da questo distretto giudiziario mentre il contenzioso è in atto e fino a nuovo ordine". L'Ice accusa il padre originario dell'Ecuador, che nel frattempo ha formalmente chiesto agli Usa informazioni sulle condizioni del minore, di essere un immigrato illegale. Gli agenti hanno in un primo momento preso in custodia il bambino. E poi lo hanno trasferito insieme al padre in una struttura dell'Ice nel Texas.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bambino Ice Minnesota esteri news usa news minnesota news
Vedi anche
News to go
Stretta sui tatuaggi, arriva il consenso informato
News to go
Pensionati, le prime scadenze in arrivo nel 2026
Violenza sulle donne, Schlein: "Testo Bongiorno irricevibile, ho sentito Meloni e gliel’ho detto"
News to go
Maltempo in Sicilia, si contano i danni
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video
News to go
Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza