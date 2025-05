Mo, Sinwar nascosto da inizio guerra: raid su ospedale per colpirlo

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno annunciato di aver effettuato un attacco contro l'ospedale europeo di Khan Younis, che aveva come bersaglio "terroristi di Hamas in un centro di comando e controllo" posto nelle infrastrutture sotterranee sotto la struttura sanitaria. Nel comunicato l'Idf non nomina l'obiettivo dell'attacco sferrato martedì sera, identificato invece da un alto funzionario israeliano e due fonti a conoscenza della vicenda citate dalla Cnn come Muhammad Sinwar, fratello di Yahya Sinwar, e suo successore alla guida di Hamas, di cui è diventato leader de facto dopo la sua uccisione a ottobre.

L'attacco di martedì ha ucciso 28 palestinesi e ne ha feriti più di 50, secondo il Ministero della Salute palestinese. Diversi attacchi aerei hanno colpito il cortile dell'ospedale, secondo Saleh Al Hams, responsabile del reparto infermieristico citato dall'emittente americana. Alcune persone sono sepolte sotto le macerie, ha detto, definendo l'accaduto "una catastrofe". Le équipe mediche hanno cercato di trasferire i pazienti in unità sicure all'interno dell'ospedale. (segue)

Mohammed Sinwar era considerato intransigente quanto suo fratello Yahya, ma molto più esperto militarmente. Secondo le IDF, ha comandato la Brigata Khan Younis fino al 2016. Come Yahya, si ritiene che sia stato uno dei principali pianificatori dell'attacco terroristico del 7 ottobre contro Israele. Dall'inizio della guerra, era rimasto nascosto, insieme a molti dei leader di Hamas a Gaza. Nel dicembre 2023, le IDF hanno diffuso un video in cui, a loro dire, si vedeva Mohammed Sinwar guidare attraverso un tunnel a Gaza. Nel febbraio 2024, le IDF hanno dichiarato di aver localizzato il suo ufficio nella parte occidentale di Khan Younis.

Per l'ex ambasciatore statunitense in Israele, Dan Shapiro, Sinwar rappresentava probabilmente un ostacolo ai negoziati. "Ci sono poche possibilità che la guerra possa finire prima che muoia", ha dichiarato alla Shapiro, membro senior dell'Atlantic Council, alla Cnn. "La sua rimozione potrebbe aprire la porta al rilascio di tutti gli ostaggi e consentire di muoversi verso un futuro postbellico per Gaza senza Hamas". Resta il timore di chi sottolinea come l'attacco a Sinwar significhi che Israele ha appena preso di mira il principale leader di Hamas, necessario per siglare un potenziale accordo.