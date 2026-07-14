Montenegro: il Paese più avanzato verso l'adesione Ue chiude negoziati chiave

L'Ue e il Montenegro chiudono negoziati su concorrenza e dogane, cosa che fa del Paese il più avanzato nel processo di adesione all'Unione Europea.

L'Ue e il Montenegro hanno chiuso provvisoriamente oggi a Bruxelles i negoziati di adesione sulla politica di concorrenza (capitolo otto) e sull'Unione doganale (capitolo ventinove). "Sono orgoglioso che stiamo organizzando la prima Conferenza intergovernativa per il Montenegro sotto la presidenza irlandese - ha detto il sottosegretario agli Affari Europei dell'Irlanda, Thomas Byrne - durante la quale abbiamo chiuso provvisoriamente altri due capitoli negoziali".

"Con 18 capitoli ora chiusi provvisoriamente, più della metà del percorso - continua Byrne - il Montenegro rimane il Paese in testa al processo di adesione all'Ue. L'allargamento dell'Ue è una necessità geopolitica per garantire la stabilità, la sicurezza e le riforme democratiche europee. Rimarrà in cima alle priorità della nostra presidenza".

La chiusura provvisoria giunge a meno di un mese dalla precedente conferenza di adesione del 15 giugno, che aveva chiuso provvisoriamente i capitoli 2 sulla libera circolazione dei lavoratori e 28 sulla salute e la tutela dei consumatori. Il monitoraggio dei progressi nell'allineamento e nell'attuazione dell'acquis comunitario proseguirà per tutta la durata dei negoziati.

Il Montenegro ha aperto tutti i 33 capitoli negoziali del suo processo di adesione all'Ue. Con la chiusura provvisoria concordata oggi, diciotto di questi capitoli sono stati chiusi provvisoriamente. Secondo i principi negoziali approvati dalla Conferenza di adesione, gli accordi raggiunti nel corso dei negoziati su capitoli specifici non possono essere considerati definitivi fino al raggiungimento di un accordo complessivo su tutti i capitoli.