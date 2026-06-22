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Sparatoria a Montreal, 3 morti: ucciso il sospetto aggressore

Tra le vittime una poliziotta e un civile

Polizia in azione a Montreal - (fermo immagine)
Polizia in azione a Montreal - (fermo immagine)
22 giugno 2026 | 21.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' di tre morti il bilancio di una sparatoria avvenuta nel quartiere Cote-des-Neiges a Montreal. Lo riferiscono i media locali, citando la polizia della città canadese (Spvm), secondo la quale tra le vittime figurano una poliziotta, un civile ed il sospetto autore dell'attacco.

Poco dopo mezzogiorno, ora locale, le autorità avevano emesso un'allerta d'emergenza per segnalare la presenza di un individuo "armato e pericoloso", invitando i residenti della zona a restare al chiuso, chiudere porte e finestre e seguire le indicazioni delle forze dell'ordine.

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