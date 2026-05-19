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Moratti (Fi): bene Weber su clausola salvaguardia energia

L'eurodeputata Letizia Moratti (Fi) accoglie positivamente l'apertura di Manfred Weber (Ppe) sull'estensione della clausola salvaguardia all'energia, un sollievo per famiglie e imprese europee.

L'eurodeputata di Forza Italia Letizia Moratti - Fotogramma/Ipa
L'eurodeputata di Forza Italia Letizia Moratti - Fotogramma/Ipa
19 maggio 2026 | 17.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'eurodeputata di Forza Italia Letizia Moratti saluta "con grande favore il segnale positivo" arrivato dal presidente del gruppo Ppe al Parlamento Europeo, Manfred Weber, sulla possibilità di estendere anche all’energia l'applicazione della clausola di salvaguardia nazionale, oggi prevista per la difesa. All'apertura di Weber, continua Moratti, "ha fatto seguito in queste ore l’apertura del commissario europeo per l'Economia Valdis Dombrovskis. È una posizione che va nella direzione giusta e che risponde a una necessità concreta avvertita da cittadini, famiglie e sistema produttivo europeo".

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Per Moratti, "il costo dell’energia continua a rappresentare uno dei principali fattori di pressione sull’economia europea: alimenta l’inflazione, riduce il potere d’acquisto delle famiglie e penalizza la competitività delle nostre imprese rispetto ai grandi competitor internazionali. Per questo è necessario affrontare il tema con strumenti straordinari e con una visione europea".

Per Moratti, "l’iniziativa del governo italiano e la lettera inviata dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla presidente Ursula von der Leyen hanno avuto il merito di riportare con forza al centro del dibattito europeo una priorità non più rinviabile. L’obiettivo non è creare nuovo debito, ma consentire investimenti e margini di intervento per accompagnare una transizione energetica sostenibile dal punto di vista economico, sociale e industriale, evitando che meccanismi regolatori e costi aggiuntivi si traducano in un ulteriore aggravio per famiglie e imprese".

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Letizia Moratti Manfred Weber clausola salvaguardia Ue patto stabilità Ppe
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