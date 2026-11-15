circle x black
Cerca nel sito
 

Morto a 21 anni il parapendista Giovanni Lopez: si è schiantato al suolo

L'incidente mortale sabato a Plainfield, in Illinois

Giovanni Lopez - (Facebook)
Giovanni Lopez - (Facebook)
Segui Adnkronos su Google
15 novembre 2026 | 22.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Giovanni Lopez, un parapendista di 21 anni noto per le sue acrobazie in volo, è morto in seguito di un incidente, dopo essersi schiantato in un campo. Lo riporta Tmz, citando fonti locali.

Le autorità sono intervenute sul luogo dell'incidente sabato, intorno alle 14:57, a Plainfield, in Illinois, a seguito della segnalazione di un incidente con parapendio.

L'ufficio del medico legale della contea di Kendall ne ha successivamente dichiarato il decesso e ha provveduto all'identificazione della vittima, come riportato dal Chicago Sun-Times. Non sono ancora state rese note le modalità e la causa del decesso di Lopez, in attesa dei risultati dell’autopsia medico-legale.

Il giovane risultava come "digital creator" sui social media e condivideva regolarmente video e immagini delle sue avventure in parapendio, sport che aveva iniziato a praticare nel 2025. Il suo post più recente risale a un mese fa: il 16 ottobre, infatti, aveva condiviso su Facebook una serie di foto e filmati. In un commento a uno di questi, aveva stimato di trovarsi a un'altitudine di circa 600 metri sul suo parapendio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Ai rivoluziona il commercio, nei negozi arrivano i commessi virtuali
Atp Finals, festa per Zverev: i tifosi 'abbracciano' il numero uno, ma qualcuno resta deluso
'Rocky' compie 50 anni, l'omaggio a Philadelphia è da record del mondo - Video
Nordio: "Ricandidarmi? Se Meloni me lo chiedesse sarebbe un onore, ma non pretendo nulla"
Cortei a Torino, minore identificato per disordini 17 ottobre: trovati machete e pistola a piombini - Video
Mobilità nelle città d'Italia, il 60% in auto - Video
Caso Pasolini, Nordio: "Difficile ricostruire la verità dopo 50 anni" - Video
News to go
L'ucraina a rischio collasso demografico per la guerra - Video
News to go
Scioperi bus, treni, aerei: il calendario degli scioperi da oggi a fine mese - Video
Maltempo in Toscana, "Via, Via tutti": l'avvertimento prima della frana in diretta - Video
Ddl Concorrenza alla Camera, le modifiche proposte - Video
L'ex hacker: "In Italia abbiamo dei geni 'buoni' che ci possono difendere" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza