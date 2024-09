Elon Musk e Giorgia Meloni? Dopo il magnate, che smentisce categoricamente i gossip su una relazione con la presidente del Consiglio, arriva anche il tweet della madre, Maye Musk. Ad alimentare le voci, il tweet pubblicato da un utente dopo la cerimonia dei premi all'Atlantic Council, a New York, nella serata di lunedì. Musk ha consegnato un riconoscimento a Meloni e su X l'utente Simon Goddek, che ha quasi 900mila follower, ha pubblicato una foto che ritrae il magnate e la premier allo stesso tavolo: i due commensali si guardano e Goddek commenta scrivendo "sappiamo tutti cosa è successo dopo".

"Ero lì con mia mamma. Non c'è nessuna relazione romantica con la premier Meloni", ha commentato Musk chiudendo la vicenda. Più tardi, ecco l'intervento di Maye Musk, la madre del magnate: "Sono tornata in hotel con Elon", ha scritto, stroncando le insinuazioni di Goddek. L'intervento della signora Musk è stato apprezzato dal figlio, che ha sfruttato l'assist per provare ad archiviare definitivamente la questione: "Vero", ha chiosato Elon Musk rispondendo al post della madre.