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Stati Uniti, Musk aiuta Trump? Budget milionario per le elezioni di midterm

Il milardario potrebbe investire di nuovo un ingente somma per aiutare il presidente e i repubblicani

Elon Musk e Donald Trump - Ipa/Fotogramma
Elon Musk e Donald Trump - Ipa/Fotogramma
30 luglio 2026 | 07.49
Maddalena Guiotto
LETTURA: 1 minuti

Elon Musk 'corre' in aiuto di Donald Trump? Il miliardario proprietario, tra le altre, di Tesla e SpaceX sarebbe pronto a sostenere i repubblicani nelle elezioni di midterms (metà mandato) con un maxi-investimento, proprio come avvenuto in occasione delle elezioni presidenziali del 2024, che hanno poi portato al ritorno del tycoon alla Casa Bianca con la conseguente sconfitta della candidata democratica Kamala Harris, succeduta in corsa al presidente uscente Joe Biden.

Musk starebbe infatti riattivando il suo super Pac (America Pac) che nel 2024 aveva raccolto e stanziato oltre 260 milioni di dollari per sostenere il Gop-Grand old party nell'elezione del presidente Donald Trump. Lo rivela Axios, che rende quindi noto come l'imprenditore sarebbe pronto a staccare un assegno sostanzioso per evitare che l'esecutivo repubblicano esca 'azzoppato' dalle imminenti elezioni di metà mandato, che potrebbero ridisegnare gli equilibri americani.

Dopo le elezioni del 2024, Musk era stato nominato da Trump come responsabile del Doge, ovvero di un dipartimento creato ad hoc e volto all'efficienza per tagliare le spese. La luna di miele tra i due però è durata poco, con il miliardario che ha presto lasciato il ruolo iniziando a criticare fortemente proprio l'operato del presidente. Ora però sembra essere tornato il sereno e le cose potrebbero di nuovo cambiare.

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midterm Musk repubblicani investimento
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