circle x black
Cerca nel sito
 

Nato, Rauti (Bocconi): "Ad Ankara tornato il sereno ma Europa deve fare di più"

Walter Rauti - (Adnkronos)
Walter Rauti - (Adnkronos)
22 luglio 2026 | 10.36
Manuela Azzarello
LETTURA: 1 minuti

"Le previsioni della vigilia erano più grigie di quello che poi si sono rivelate. Ankara è stato un summit che ha contribuito a riportare un po’ di calma all’interno del mondo alleato euro-atlantico”. Lo ha detto Walter Rauti, deputy director Shield – Sda Bocconi, intervenendo all’incontro 'Il futuro della Nato dopo il Summit di Ankara' presso il Centro studi americani a Roma.

“Il percorso si è sicuramente rasserenato, ma soprattutto dal lato europeo c’è la necessità di fare una spinta in avanti e cercare di ribilanciare gli equilibri all’interno della Nato – ha spiegato - Gli Stati Uniti, che rappresentano il principale azionista dell’Alleanza, hanno più volte dichiarato di voler spostare altrove parte dei propri sforzi. L’Europa deve quindi assumersi maggiori responsabilità, prima ancora in una logica di deterrenza e poi di investimento. L’onestà intellettuale impone di dire che almeno il sereno è tornato, anche se per il momento. Con l’attuale amministrazione americana i risvolti positivi sembrano spesso delle illusioni e bisognerà osservare l’evoluzione dello scenario internazionale, considerando che il summit di Ankara si è svolto prima che ricominciassero i bombardamenti tra Stati Uniti e Iran”.

“Viviamo un momento storico complesso, con molte dinamiche aperte anche nell’Indo-Pacifico – ha concluso Rauti – La Nato ha la necessità di ristabilire degli equilibri e di diventare più equilibrata nel rapporto tra il pilastro europeo e quello americano”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Nato Europa Stati Uniti Iran Indo Pacifico
Vedi anche
Ferran Torres, l'eroe dei Mondiali nella festa della Spagna col cappellino 'stile Trump' - Video
News to go
Assicurazione auto, responsabilità civile unica imposta per legge
Collo bloccato da aria condizionata? Il parere dell'esperto - Video
Caso Fakir, Salvini: "Irresponsabile alimentare odio verso chi indossa divisa" - Video
News to go
Caso Fakir, notte di violenza a Bologna: scontro manifestanti-polizia
Parkour a 70 anni? A Singapore si può - Video
Bologna in piazza per Fakir, scontri manifestanti-agenti e idranti sulla folla - Video
News to go
Maltempo devasta ettari di coltivazioni nel Centro-Nord
Paura a New York, ordigno incendiario davanti alla sede dell'Fbi: arrestato un uomo - Video
Lo scherzo del pilota aereo che fa le congratulazioni...all'Argentina - Video
﻿'Avengers: Doomsday', arriva il trailer con le prime immagini ufficiali - Video
Mondiali, il ballo scatenato di Penelope Cruz per la vittoria della Spagna - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza