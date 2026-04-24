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Netanyahu: "Ho sconfitto un tumore alla prostata, ora sto bene"

Il premier israeliano: "Un anno e mezzo fa la diagnosi di tumore, senza diffusione o metastasi"

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu
24 aprile 2026 | 14.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha annunciato di essere guarito da un tumore alla prostata. Ora, ha comunicato, è "in ottima forma fisica". "Grazie a Dio, sto bene", ha dichiarato Netanyahu in un post su X nel quale, ricostruendo le fasi della sua malattia, ha rivelato di aver subito "un anno e mezzo fa" un intervento chirurgico per un ingrossamento benigno della prostata e da allora di essere sotto monitoraggio medico di routine.

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"Nell'ultimo controllo è stato rilevato un minuscolo alone di meno di un centimetro nella prostata. Dagli esami è emerso che si trattava di uno stadio iniziale molto precoce di un tumore maligno, senza alcuna diffusione o metastasi", ha proseguito Netanyahu, precisando che davanti alla scelta se "convivere con esso, come fanno molti" o sottoporsi a cure per "eliminare il problema" ha optato per la seconda strada.

"Ho subito un trattamento mirato che ha eliminato il problema senza lasciarne traccia", ha affermato il primo ministro, spiegando di essersi sottoposto a sedute di radioterapia mentre continuava a lavorare. "L'alone è scomparso completamente. Grazie a Dio, ho sconfitto anche questo", ha scandito.

Nel post Netanyahu ha reso noto di aver chiesto che la pubblicazione del rapporto sulle sue condizioni di salute fosse posticipata di due mesi "affinché non venisse diffusa al culmine della guerra, per non consentire al regime terroristico iraniano di diffondere altra propaganda menzognera contro Israele".

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netanyahu malato netanyahu cancro
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