Israele e Hamas ieri hanno raggiunto un accordo sul cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. L'ultimo round di colloqui in Qatar prevede un cessate il fuoco destinato a entrare in vigore immediatamente. Formalmente ancora un'intesa non c'è, l'ufficio di Benjamin Netanyahu fa sapere che l’accordo non è chiuso e che mancano dettagli da definire e che Hamas sta cercando di rinnegare l'accordo.