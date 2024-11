Il Terminal B dell'aeroporto 'La Guardia' di New York è stato brevemente evacuato per un pacco sospetto. La sicurezza aeroportuale ha ricevuto la segnalazione di un pacco sconosciuto in un'area non pubblica del Terminal B intorno alle 6.29 del mattino, hanno riferito fonti di polizia al New York Post. Tutti i viaggiatori che non si erano ancora sottoposti ai controlli di sicurezza sono stati evacuati e invitati ad aspettare fuori. Gli artificieri della polizia sono arrivati e hanno dato il via libera poco prima delle 8 del mattino.

La pagina X ufficiale dell'aeroporto ha reso noto che ci saranno probabilmente ritardi sui voli in partenza.