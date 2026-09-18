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Bimbo di 3 anni scompare in un parco giochi, trovato morto due giorni dopo: cosa è successo a Noah Woods

La vicenda ha tenuto col fiato sospeso l'intero Regno Unito: il piccolo era con un parente quando si sono perse le sue tracce. Il papà: "È stato un privilegio essere i tuoi genitori"

Noah Woods
Noah Woods
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18 settembre 2026 | 13.38
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

Un bimbo di soli 3 anni, Noah Woods, è stato trovato senza vita due giorni dopo che la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa. Per 48 ore le operazioni di ricerca del piccolo hanno tenuto col fiato sospeso l'intero Regno Unito, fino al tragico epilogo delle ultime ore.

Il bimbo era scomparso martedì scorso mentre si trovava in un parco giochi insieme a un parente. Subito sono scattate le ricerche, a cui hanno partecipato almeno 1.300 persone, provenienti anche da località lontane come Birmingham e l'Hampshire, finché il corpicino di Noah non è stato individuato nello stagno di Decoy Pond a Brantham, nel Suffolk, poco distante dal luogo in cui si erano perse le sue tracce.

"Noah era un bambino dolcissimo, che aveva solo amore da offrire; ci mancherà immensamente", ha detto il padre, Rhys Woods, come riferisce la Bbc. "Per noi è stato l'esito più straziante: speravamo soltanto che si fosse nascosto in un luogo ben visibile, dove qualcuno potesse trovarlo. È quello che continuavamo a ripeterci per tutto il tempo", ha aggiunto. "È stato un privilegio essere i tuoi genitori e aver potuto racchiudere così tanto amore nei brevi tre anni trascorsi con noi", si legge in un post pubblicato sui propri canali social.

La polizia del Suffolk ha intanto dichiarato che la morte non è considerata sospetta, ma che gli agenti devono ancora completare alcuni accertamenti prima di trasmettere il fascicolo al coroner. Il sovrintendente Tom Pearse ha ringraziato la famiglia per la "pazienza e la comprensione dimostrate durante le ricerche".

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scomparsa morte ricerca polizia coroner
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