circle x black
Cerca nel sito
 

Nobel per la pace, Trump ricondivide post: "Vergognoso premio a Pillay, nemica di Usa e Israele"

E' il primo commento, seppure indiretto, del presidente americano dopo l'assegnazione del premio all'ex Alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani

Donald Trump - (Ipa)
Donald Trump - (Ipa)
09 ottobre 2026 | 15.57
Valerio Sarsini Novak
LETTURA: 1 minuti

"Oggi il Comitato per il Nobel si è coperto di vergogna in modo irreparabile e ha sminuito il Premio Nobel per la Pace, un tempo così prestigioso, assegnandolo a Navi Pillay delle Nazioni Unite". È il messaggio pubblicato su Truth Social dall'account Schoenlaw e ricondiviso da Donald Trump, nel primo commento, seppure indiretto, del presidente americano dopo l'assegnazione del premio all'ex Alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani.

"Pillay è una nemica dichiarata degli Stati Uniti e di Israele. Nel corso del suo mandato ha esaltato i terroristi e premiato Hamas. Ha condotto una finta 'indagine' sostenendo di aver scoperto che Israele aveva commesso un genocidio e sollecitando un procedimento penale - si legge nel post - Non gode di alcuna credibilità in nessun ambito normale e non ha mai fatto nulla per promuovere la pace. Anzi, proprio il contrario. Ma cosa ci si poteva aspettare da un comitato che in passato aveva assegnato quello che un tempo era l'ambito Premio Nobel per la Pace a Yasser Arafat?".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Premio Nobel per la Pace Nobel per la Pace Navi Pillay Donald Trump
Vedi anche
'Salute!', il nuovo film di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele - Video
Pillay vince il Nobel: "Se applaudite più forte potrei condividere il Premio con Trump" - Video
Dagli abiti de 'Il diavolo veste Prada 2' alla tunica di Hopkins, costumi di scena in mostra a Cinecittà - Video
Doppia tromba marina nel trapanese, le immagini impressionanti a Marsala
Viterbo, eccezionale scoperta nel Lago di Mezzano: recuperata una spada di oltre tremila anni fa - Video
Eurogruppo a Lussemburgo, strada in salita per flessibilità - Videonews
Il Papiro, la tradizione fiorentina della carta decorata a mano compie 50 anni - Video
Studenti ancora in piazza in Francia, l'atto 4 della protesta - Videonews
Meloni nelle Marche, bagno di folla ad Ascoli Piceno - Video
Pensioni, novità e adeguamento in arrivo a novembre - Video
'Ndrangheta, latitante si nascondeva in un villaggio turistico - Il video della cattura
Sanremo, Levante risponde a De Martino: "Quote rosa necessarie, è il momento di cambiare" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza