Non c'è parcheggio? La Ferrari può stare in balcone - Video

L'idea di un abitante di Vienna non piace agli altri condomini...

10 dicembre 2025 | 13.43
Redazione Adnkronos
Non c'è parcheggio? Allora metto la Ferrari in terrazzo. A Vienna lo spazio per parcheggiare scarseggia nel quartiere Floridsdorf e un 28enne si ingegna per piazzare la sua Ferrari da 400mila euro in balcone. Gli abitanti della zona hanno visto una gru sollevare il bolide da 830 cavalli.

@sternwerk7 Was macht ein Ferrari auf einem Balkon? 🤷🏻‍♂️ Hier die Auflösung 😁 #Ferrari#Vienna#296Gtb ♬ Originalton - sternwerk

Amar Dezic, concessionario nella capitale austriaca, ha acquistato l'appartamento a marzo. Avrebbe voluto due posti auto, ma ne ha ottenuto uno solo e l'ha utilizzato per una Smart. La Ferrari, però, non poteva rimanere per strada. E quindi è stata trasportata davanti al salotto. Tutto bene? No, decisamente. Gli altri condomini si sono allarmati per i rischi di incendio e ed eventuali danni all'edificio. Dopo l'intervento delle autorità il bolide è stato rimosso.

