Nordcorea, Kim ai suoi soldati che combattono con la Russia: "Eroi in terra straniera"

Secondo le agenzie di intelligence Pyongyang avrebbe inviato migliaia di soldati a sostegno di Mosca

Kim Jong-un (Afp)
Kim Jong-un (Afp)
01 gennaio 2026 | 09.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha elogiato le sue truppe che combattono all'estero, definendole il simbolo dell'alleanza invincibile con la Russia, in un messaggio di Capodanno, secondo quanto riportato dai media statali. Secondo le agenzie di intelligence sudcoreane e occidentali, Pyongyang ha inviato migliaia di soldati a sostegno dell'invasione russa dell'Ucraina.

Secondo le stime sudcoreane, almeno 600 persone sono morte e migliaia sono rimaste ferite. Gli analisti affermano che la Corea del Nord riceve in cambio aiuti finanziari, tecnologia militare e forniture alimentari ed energetiche dalla Russia.

Il messaggio di Capodanno

Kim ha elogiato i suoi uomini che combattono in una "terra straniera", congratulandosi per la loro "eroica" difesa dell'onore della nazione e invitandoli a "essere coraggiosi", ha riferito l'agenzia di stampa statale Korean Central News Agency (Kcna). "Mentre l'intero Paese è avvolto da un'atmosfera festosa per salutare il nuovo anno, mi mancate ancora di più, voi che combattete coraggiosamente sui campi di battaglia in terra straniera anche in questo momento", ha detto Kim, secondo la Kcna, aggiungendo che "dietro di voi ci sono Pyongyang e Mosca" ed elogiando i soldati per aver rafforzato “l’alleanza invincibile” con la Russia, invitandoli a combattere “per il fraterno popolo russo”.

Nel suo discorso, Kim ha lasciato intendere che quest'anno si svolgeranno altre azioni all'estero, sottolineando "le straordinarie imprese che compirete sui campi di battaglia all'estero". Kim ha celebrato il nuovo anno con una sontuosa esibizione e un discorso allo stadio del Primo Maggio di Pyongyang, secondo quanto riportato dai media statali. Le immagini condivise dalla Kcna mostrano Kim accompagnato dalla moglie, Ri Sol Ju, e dalla figlia Ju Ae, ritenuta la sua probabile erede.

