Baviera in subbuglio, l'ingresso all'Oktoberfest diventa a pagamento? L'ipotesi di introdurre un biglietto d'ingresso per l'evento - sempre rimasto gratuito nella sua storia - ha riaperto il dibattito sull'opportunità o meno che quello che, con oltre sei milioni di visitatori l'anno, è il più grande festival popolare del mondo, si finanzi esclusivamente grazie ai prezzi elevati della birra.

A rilanciare la proposta è stato Georg Schneider, presidente dell'Associazione dei birrai della Baviera, che in un articolo pubblicato sull'Augsburger Allgemeine ha evidenziato le dimensioni sempre crescenti della manifestanti. "Dobbiamo chiederci se eventi come l'Oktoberfest possano continuare a basarsi esclusivamente sul prezzo della birra per coprire tutti i costi", ha spiegato Schneider. Nel 2025 per acquistare un litro di 'bionda' tra gli stand si pagavano tra 14,50 e 15,80 euro.

La proposta è stata respinta sul nascere dal direttore del festival, Christian Scharpf, e dal sindaco di Monaco, Dieter Reiter. "È un festival pubblico e deve rimanere tale", ha affermato quest'ultimo, ricordando come parte del fascino della festa, conosciuta dai locali come Wiesn, sia che chiunque possa semplicemente passeggiare sul Theresienwiese senza pagare un biglietto d'ingresso. Tuttavia, l'anno scorso la Wiesn è stata chiusa a causa del sovraffollamento e ci sono state forti critiche per come è stato gestito l'elevato numero di visitatori. Reiter ha ammesso che qualcosa deve essere fatto per risolvere il problema, ma ha chiarito che esistono già alcune idee che non richiedono l'introduzione di un biglietto.