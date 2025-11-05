circle x black
Oro e gioielli all'aeroporto, sequestro da 2 milioni a Manchester

La polizia smantella una rete di riciclaggio

Un passeggero in aeroporto
05 novembre 2025 | 08.30
Redazione Adnkronos
Lingotti d'oro e gioielli scovati all'aeroporto per un valore superiore ai 2,2 milioni di euro. La scoperta è stata effettuata dalla polizia di Manchester, in azione per un'inchiesta sul attività di riciclaggio. I controlli sono scattati in relazione ad un'auto sospetta al Manchester Airport. Gli agenti della Greater Manchester Police hanno trovato nel veicolo 7 lingotti: il valore complessivo ammonta a circa 700mila sterline quasi 800mila euro.

Nel bagaglio di due sospetti, atterrati nella serata di lunedì, sono invece stati trovati gioielli e oro per circa 1 milione di sterline. Le indagini sono proseguite con le perquisizioni nel domicilio delle due persone: a Bradford, nel West Yorkshire, sono saltati fuori altri lingotti per circa 60mila sterline oltre ad un orologio da 30mila sterline e un'imprecisata somma in contanti. In totale, il sequestro ammonta a circa 2 milioni di pounds.

