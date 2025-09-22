circle x black
Cerca nel sito
 

Paracetamolo in gravidanza, Trump lancia allerta per le future mamme: "Rischio autismo"

Nel mirino il consumo di Tylenol. "Non assumetelo", ha ribadito il presidente Usa durante un evento alla Casa Bianca. E aggiunge: "Nessun motivo" per vaccinare i neonati contro l'epatite B

Donald Trump
Donald Trump
22 settembre 2025 | 23.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fortemente sconsigliato alle donne incinte di assumere paracetamolo, un antidolorifico ampiamente utilizzato, affermando che è "probabilmente associato a un rischio notevolmente aumentato di autismo". "Non assumetelo", ha ribadito il presidente Usa durante un evento alla Casa Bianca dedicato all'autismo, annunciando che la Food and Drug Administration statunitense informerà i medici del rischio.

"Raccomandano vivamente alle donne di limitare l'uso del Tylenol durante la gravidanza,a meno che non sia strettamente necessario. Ad esempio, in caso di febbre estremamente alta che si ritiene di non poter sopportare", ha detto Trump durante una conferenza stampa.

Il Tylenol è considerato l'unico farmaco da banco sicuro per il dolore o la febbre nelle donne in gravidanza. Altri comuni antidolorifici, come l'ibuprofene o l'aspirina a dosaggio regolare, possono aumentare il rischio di gravi complicazioni durante la gravidanza. Anche non curare la febbre può essere pericoloso sia per il feto che per la donna incinta.

Tuttavia, gli esperti affermano che l'autismo è causato da molteplici fattori e che la scienza non ha ancora stabilito una correlazione tra l'uso di Tylenol durante la gravidanza e l'autismo.

Trump ha sollecitato importanti modifiche al programma vaccinale di routine somministrato ai neonati, insistendo sul fatto che non c'è "nessun motivo" per vaccinare i neonati contro l'epatite B. "Direi di aspettare che il bambino abbia 12 anni e sia formato", ha affermato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
autismo gravidanza Tylenol Paracetamolo in gravidanza Donald Trump paracetamolo autismo paracetamolo autismo gravidanza paracetamolo e gravidanza Paracetamolo Gravidanza Autismo
Vedi anche
Caso Grillo jr., condannati tutti gli imputati: videonews dalla nostra inviata
Processo Grillo jr, l'avvocato Bongiorno: "Commossa dal pianto della mia assistita" - Video
News to go
Scontri ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, caos in tangenziale a Bologna - Video
News to go
Pil, Istat conferma +0,7% nel 2024
News to go
Rifiuti, in arrivo il bonus Tari: come funziona
Manifestazione per Gaza a Milano, passeggeri bloccati alla Stazione Centrale - Video
Corteo per Gaza a Milano, bruciata bandiera Usa vicino al consolato americano - Video
News to go
Italia in piazza per Gaza, sciopero e manifestazioni oggi
Charlie Kirk, la moglie Erika: "Perdono il killer" - Video
News to go
Coldiretti: con dazi agevolati import riso da Asia quintuplicato
News to go
Imu, nel 2024 gettito da 16,9 miliardi di euro
Salvini infiamma Pontida sulla difesa dei valori occidentali, la videonews dai nostri inviati - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza