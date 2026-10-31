circle x black
Cerca nel sito
 

Francia, proteste atto III: a Parigi, i gilet gialli denunciano la messa a margine delle manifestazioni - Videonews

Segui Adnkronos su Google
31 ottobre 2026 | 15.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Atto III delle proteste dei gilet gialli. Terzo sabato di fila che i francesi scendono in strada per protestare contro il caro carburante, accanto a loro come sempre gli studenti. A Parigi, corteo atipico: la prefettura e il consiglio di Stato hanno rifiutato il corteo centrale richiesto dai sindacati e ne hanno autorizzato uno nella periferia della capitale. I sindacati sfilano ma denunciano la marginalizzazione delle rivendicazioni sociali da parte dell'esecutivo macronista. (di Veronica Gennari)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Fondi pensione e previdenza complementare, arriva l'erogazione frazionata
News to go
Papa torna in America Latina, viaggio confermato per Leone XIV
Elicottero caduto in Bosnia, Meloni rende omaggio ai quattro militari italiani - Video
Cortei Napoli, manifestanti offrono cornetti e sfogliatelle ai poliziotti: "Ci tutelano" - Video
Cortei Milano, la 'generazione maranza' blocca la tangenziale Est - Videonews della nostra inviata
Risiko bancario, Messina (IntesaSP): "Totale garanzia su occupazione e giovani"
Manovra 2027, arrivano anche le targhe personalizzate - Video
Manovra, Carta del Docente diventa Carta dei Servizi: cosa cambia - Video
Il vino italiano rilancia la sfida negli Stati Uniti - Video
Cortei a Napoli, manifestanti bruciano carro armato di carta - Video
Cortei a Milano, manifestanti bloccano tangenziale e spunta lo striscione 'Gen Maranza' - Video
Risparmio: italiani ancora più prudenti, pensione e cure mediche la priorità - Videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza