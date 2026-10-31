Atto III delle proteste dei gilet gialli. Terzo sabato di fila che i francesi scendono in strada per protestare contro il caro carburante, accanto a loro come sempre gli studenti. A Parigi, corteo atipico: la prefettura e il consiglio di Stato hanno rifiutato il corteo centrale richiesto dai sindacati e ne hanno autorizzato uno nella periferia della capitale. I sindacati sfilano ma denunciano la marginalizzazione delle rivendicazioni sociali da parte dell'esecutivo macronista. (di Veronica Gennari)