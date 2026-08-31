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Quattro pastori tedeschi affacciati al finestrino aspettano... la 'mamma': il video esilarante

Il video è stato condiviso sul profilo TikTok dedicato ai quattro cuccioli

Quattro pastori tedeschi - TikTok
Quattro pastori tedeschi - TikTok
31 agosto 2026 | 13.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quattro pastori tedeschi sono diventati protagonisti di un video virale grazie a una scena tanto semplice quanto irresistibile. Sono quattro cuccioli di pastore tedesco, si chiamano Jade, Jasper, Jet e Onyx e sono stati filmati mentre se ne stavano tutti affacciati al finestrino dell'auto, perfettamente in fila e con lo sguardo rivolto verso la loro mamma umana, Karen.

@jadethesablegsd Imagine walking past a parked car and seeing this 😭 #GermanShepherd #Dog ♬ original sound - jadethesablegsd

È stata proprio lei a riprenderli e a condividere il filmato sul profilo TikTok '@jadethesablegsd' dedicato ai quattro cani, seguito da oltre 490 mila follower. Il video, però, ha raggiunto numeri altissimi, superando 6,5 milioni di visualizzazioni.

I quattro pastori tedeschi stavano aspettando, muniti di pazienza, come dei bambini ubbidienti, il ritorno della loro padrona con i musi affacciati uno accanto all'altro. "Immagina di passare accanto a un'auto parcheggiata e vedere questo", ha scritto Karen nella descrizione.

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tiktok pastori tedeschi jadethesablegsd
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