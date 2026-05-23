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Paura per Alain Prost, l'ex campione di F1 rapinato e aggredito nella villa di Nyon

Un gruppo di persone mascherate ha fatto irruzione nell'abitazione dell'ex pilota della scuderia Ferrari, che è stato colpito alla testa. Il figlio sotto minaccia costretto ad aprire la cassaforte

Alain Prost - Fotogramma /Ipa
Alain Prost - Fotogramma /Ipa
23 maggio 2026 | 12.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 Alain Prost è stato aggredito e rapinato nella sua villa a Nyon, in Svizzera. Erano circa le 8:30 di martedì 19 maggio, scrive oggi il quotidiano elvetico 'Blick', quando un gruppo di persone mascherate ha fatto irruzione con violenza nell'abitazione dell'ex pilota della scuderia Ferrari che è stato aggredito e colpito alla testa. "Sebbene le ferite fisiche di Alain Prost siano lievi, il trauma psicologico è profondo", scrive Blick.

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Secondo la ricostruzione del quotidiano svizzero mentre Prost veniva malmenato, uno dei figli dell'ex campione, sotto minaccia, è stato costretto ad accompagnare i rapinatori nella stanza della cassaforte e ad aprirla. I rapinatori sono riusciti a fuggire con la refurtiva. L'inventario preciso è ancora in corso, spiega ancora il quotidiano, ma Alain Prost è noto per i suoi stretti legami con il mondo dell'alta orologeria: è, in particolare, un partner di lunga data del prestigioso marchio Richard Mille (che gli ha dedicato un orologio eccezionale, in edizione limitata a 30 esemplari).

La Polizia Cantonale del Vaud ha avviato un'operazione di ricerca straordinaria. Gendarmeria, unità cinofila, servizi di sicurezza e polizia scientifica stanno setacciando la regione di Nyon. Poiché l'ipotesi più accreditata è quella di una fuga transfrontaliera, la Gendarmeria francese e l'Ufficio federale delle dogane sono stati immediatamente mobilitati per rintracciare i rapinatori.

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