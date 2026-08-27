circle x black
Cerca nel sito
 

Donna si risveglia con un pipistrello in faccia: "Voleva infilarsi in bocca"

È successo negli Stati Uniti, dove la donna si è dovuta sottoporre a un trattamento anti rabbia

Pipistrello - Ipa/Fotogramma
Pipistrello - Ipa/Fotogramma
27 agosto 2026 | 16.27
Simone Cesarei
LETTURA: 4 minuti

Una dottoressa si è svegliata con un pipistello che cercava di entrarle in bocca. È successo in Virginia, negli Stati Uniti, dove una donna ha avuto un risveglio a dir poco choc: "Stamattina stavo dormendo e ho sognato un topolino che cercava di entrare nella mia bocca", ha raccontato Krista Edelman, gastroenterologa che vive in una casa centenaria a Richmond, in un video pubblicato su Instagram, "ero mezza addormentata. Ho portato la mano alla bocca, pensando ancora che fosse un sogno, e ho toccato qualcosa di viscido, un po' peloso e fresco, e ho capito subito che si trattava di un pipistrello".

Il racconto poi prosegue: "Questo pipistrello stava davvero cercando di infilarsi tra le mie labbra, nella mia bocca", ha dett Edelman, aggiungendo di aver poi afferrato il pipistrello e di averlo lanciato dall'altra parte della stanza prima di dire al marito che c'era un pipistrello "che cercava di entrare nella mia bocca".

"Da medico, sapevo che avremmo dovuto cercare di catturare questo pipistrello per poterlo analizzare e verificare la presenza di rabbia nel cervello, dato che la rabbia è relativamente diffusa nei pipistrelli", ha raccontato, aggiungendo come poi il marito sia effettivamente riuscito a catturare l'animale. I casi di rabbia sono infatti in aumento e, negli Stati Uniti, la via di trasmissione più comune sono proprio i morsi di pipistrello, stando a quanto riporta la Cleveland Clinic.

I morsi di pipistrello sono molto piccoli e possono non essere riconosciuti immediatamente, ma ogni contatto con l'animale andrebbe trattato con attenzione. contatto con un pipistrello dovrebbe essere trattato come un morso. "Se ti svegli in una stanza con un pipistrello, che sia la tua, quella di tuo figlio, devi presumere il peggio", ha avvertito a WTVR il dottor Adam Landsee, vicedirettore medico del pronto soccorso del St. Mary's Hospital, dove Edelman lavora e si è recata per le cure.

"Mi sono sentita in dovere di raccontarlo perché mi sono sentita un po' umiliata. Dopotutto, sono cresciuta nella zona rurale di Hanover, pensavo di conoscere le basi, ma mi sono sentita umiliata dal fatto di non sapere davvero cosa fare in quella situazione", ha detto Edelman a WTVR, che, nonostante il test abbia dato risultato negativo, ha iniziato comunque, insieme al marito, la terapia contro la rabbia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
pipistrello pipistrello donna
Vedi anche
Siria, il presidente paga un caffè con carta Visa per festeggiare la fine delle sanzioni - Video
Bambino nuota tra i detriti in Nepal, le persone riprendono la scena invece di aiutarlo - Video
Alluvione in Nepal, l'intervento dei soccorsi per salvare le persone dal fango - Video
Battaglia a colpi di pomodoro, oltre 22mila persone alla 'Tomatina' in Spagna - Video
'One Night Only', Callum Turner e Monica Barbaro: "Ecco come nascono le vere storie d'amore" - Video
Milano rivede i 53mila punti, acquisti su Generali: domani cda
Superbonus 110%, ecco a quanto ammonta l'onere per lo Stato
'Fast & Furious' su un'autostrada egiziana, derubano un camion dal pick up in corsa - Video
Giappone, tiro alla fune in 1800 per spostare un castello - Video
Ruba un condizionatore all'Istituto tumori di Napoli, il furto ripreso dalle telecamere
Ranucci: "Se potessi andare a cena con Riina lo farei" - Video
Ranucci: "Hanno già provato a mandarmi via, ho la coscienza a posto" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza