New York Times, New Yorker, Washington Post, ProPublica e Reuters tra i premiati

Il tentato assassinio di Donald Trump e le devastazioni delle guerre in Sudan e a Gaza hanno dominato i premi Pulitzer 2025, i premi annuali per il giornalismo e la letteratura americani assegnati lunedì dalla Columbia University di New York. IE' il New York Times a vincere il maggior numero di riconoscimenti, ben quattro, seguito dal New Yorker (3) e dal Washington Post (2).

Il Premio Pulitzer, il più prestigioso riconoscimento del giornalismo americano, ha premiato il lavoro dei team del Washington Post per la loro copertura "illuminante e urgente" del tentato assassinio di Donald Trump, avvenuto il 13 luglio durante un comizio in Pennsylvania. Le immagini di Donald Trump ferito all'orecchio, con il sangue che gli colava sul viso e il pugno alzato, avevano fatto il giro del mondo. Il comitato per il premio Pulitzer ha elogiato il "resoconto dettagliato" e "l'analisi approfondita" del Post sull'evento, che ha avuto luogo nel bel mezzo della campagna presidenziale repubblicana.

La questione del diritto all'interruzione volontaria di gravidanza (VTP), al centro della campagna elettorale americana, è valsa al quotidiano ProPublica il premio Pulitzer per il giornalismo di servizio pubblico. A settembre, ProPublica ha riferito che la 28enne Amber Thurman è morta in un ospedale della Georgia nell'agosto 2022, attribuendo la causa alla mancanza di cure causata dalle restrittive leggi statali sull'aborto. La candidata democratica alla presidenza Kamala Harris ha pianto la morte di Amber Thurman, attribuendo la colpa al ridimensionamento dei diritti delle donne orchestrato da Donald Trump.

Sempre negli Stati Uniti, l'agenzia di stampa Reuters ha vinto nella categoria "giornalismo investigativo" per il suo lavoro "audace" sulle leggi "permissive" che hanno consentito la vendita a prezzi bassi del fentanyl, un potente oppioide sintetico responsabile di numerose overdose in Nord America. In ambito artistico, l'autore Percival Everett ha vinto il premio Pulitzer per il miglior romanzo con "James", un'opera che rivisita il classico di Mark Twain "Le avventure di Huckleberry Finn" per "illustrare l'assurdità della supremazia razziale", secondo la commissione. Nella categoria miglior giornalismo internazionale, il comitato ha premiato il lavoro del New York Times e del suo reporter Declan Walsh per la loro copertura del sanguinoso conflitto in Sudan, in particolare per quanto riguarda il commercio illecito di oro e i rapporti regionali al centro degli scontri locali.

I premi Pulitzer sono supervisionati dalla Columbia University, epicentro delle proteste pro-palestinesi nei campus americani, ma ora coinvolta in polemiche a seguito dell'arresto di studenti stranieri che hanno partecipato alle proteste contro la guerra a Gaza e rischiano di essere espulsi dal Paese.

Il comitato del Premio Pulitzer ha premiato il poeta palestinese Mosab Abu Toha, originario di Gaza, nella categoria "commento" per il suo lavoro pubblicato sulla rivista New Yorker sulla "carneficina fisica ed emotiva a Gaza". Questi testi, sottolinea il comitato, combinano "reportage approfondito e memoria intima" e testimoniano così "l'esperienza dei palestinesi" nell'ultimo anno e mezzo di bombardamenti. "Ho appena vinto il Premio Pulitzer nella categoria commento. Che porti speranza, che diventi una storia", ha commentato Mosab Abu Toha sui social media, citando le ultime parole di "If I Must Die", una poesia dello scrittore palestinese Refaat Alareer, suo caro amico, ucciso nel dicembre 2023 in un attacco israeliano a Gaza.

I fotografi palestinesi dell'Agence France-Presse (Afp) sono stati finalisti nella categoria fotografia Breaking News per le "immagini potenti" che catturano "l'umanità della popolazione di Gaza in mezzo a distruzione e perdita diffuse". Il fotografo del New York Times Doug Mills ha vinto in questa categoria per le sue foto del tentato assassinio di Donald Trump, tra cui un'immagine di un proiettile che sibila nell'aria mentre il candidato, ora presidente, si rivolge alla folla (L'ELENCO COMPLETO).